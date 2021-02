Um homem, de 44 anos, que estava em regime de prisão domiciliar foi preso no Bairro Cecília Meireles em Pará de Minas, nesta sexta-feira (5), por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), no apartamento onde ele mora, foram encontrados uma pistola calibre 40, 36 munições, uma porção de maconha, uma pedra grande de crack. A polícia também encontrou R$ 807 em dinheiro e US$ 6 (dólares).

O crime pelo qual ele já cumpria pena não foi informado.

Denúncia

A polícia disse que chegou até o suspeito após receber denúncia de que ele estaria traficando drogas em um trailer de sanduíches, que fica em frente ao condomínio onde ele mora.