Na quarta-feira (1º), foi realizada uma reunião virtual, a pedido do vereador Marcelo Fernandes, com o representante do DNIT em Brasília, Leonardo Roberto Perin, e autoridades políticas, com o objetivo de conseguir melhorias para a BR-354.

Participaram da reunião: o assessor do senador Carlos Viana, Tiago Macini, a assessora do DNIT, Luciana Otílio, vereadores das cidades de Formiga, Arcos, Candeias e Campo Belo, que apresentaram suas demandas e manifestaram apoio ao movimento Juntos Pela BR-354.

Marcelo iniciou a reunião falando da audiência pública realizada no dia 1º de julho, a seu pedido, que reuniu vereadores de Formiga e cidades da região, lideranças comunitárias, autoridades das áreas de segurança e saúde, além de Samuel Viana, representante do senador Carlos Viana, do deputado estadual Professor Cleiton e do Superintendente do DNIT, Gustavo Boerger (via acesso remoto).

A ata e a gravação em vídeo da audiência foram enviadas ao Ministério Público de Minas Gerais pelo vereador Marcelo Fernandes, para conhecimento e tomada de providências cabíveis.