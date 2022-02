Em apenas uma semana, 14 foragidos da Justiça, condenados que escaparam de presídios, foram recapturados pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Polícia Militar e Polícia Civil. Nas últimas 24 horas, foram quatro prisões.

Um homem de 42 anos, que estava foragido desde 2020, por envolvimento em furto, receptação, desmanche de veículos e clonagem, foi preso pela Polícia Civil num shopping, em Belo Horizonte.

Contra o homem, havia três mandados de prisão pelos crimes de organização criminosa, porte de arma, receptação, furto e lavagem de dinheiro. Segundo os investigadores, o homem é suspeito de integrar uma organização criminosa e já havia sido preso por envolvimento em diversos furtos a veículos na região do Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na Região Metropolitana de BH.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional. A prisão foi graças a uma operação integrada entre policiais da 1ª Delegacia em Nova Lima, 2ª Delegacia em Sabará e Agência de Inteligência do 4º Departamento de Polícia de Juiz de Fora.

Em rodovias

Dentro da Operação Lei Seca, realizada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), no km 311 da rodovia MGC-259, próximo a Guanhães, os policiais, a partir de uma denúncia anônima, pararam um ônibus de viagem, da Saritur, que saíra de Açucena, com destino a BH. A informação é de que dentro estaria um fugitivo, ELFS.

Ao interrogar o homem, os policiais descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto. Antes de ser conduzido ao sistema prisional, o homem foi levado ao Hospital Imaculada Conceição, em Guanhães, para certificação de que ele não apresentava ferimento a partir de sua prisão.

No rodovia AMG-3085, em Juiz de Fora, dentro da Operação Rota Segura, os policiais pararam um Citroen Xsara. Ao se identificar, o motorista deu o nome de um sobrinho. Nada foi encontrado nos levantamentos, no entanto, o nervosismo do homem chamou a atenção dos policiais.

A partir dessa reação, os patrulheiros iniciaram uma conversa e fizeram perguntas ao homem, que caiu em contradição e acabou revelando seu verdadeiro nome, cujas iniciais são CAS, de 34 anos. Ele estava foragido, pois há um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, na comarca de Lima Duarte.

Em um levantamento feito com o verdadeiro nome, os patrulheiros descobriram, ainda, que além de tráfico de drogas, o homem tem passagens por homicídio e roubo. Foi-lhe dada voz de prisão. CAS foi levado para uma delegacia em Juiz de Fora.

Em Santa Luzia, na Grande BH, patrulheiros militares rodoviários receberam informações sobre um homem, que tinha um mandado de prisão em aberto e estava sendo monitorado. Os patrulheiros conseguiram localizar o homem, que foi preso. Ele tem contra si crimes como adulterar sinal identificador de veículo automotor, três roubos, receptação, furto e posse ilegal de arma de fogo.

