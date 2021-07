O número de incêndios florestais nos sete primeiros meses de 2021, em Minas, é o maior para o período em 11 anos. Foram 8.073 ocorrências. Os dados foram informados nesta sexta-feira (22) pelo Corpo de Bombeiros.

A média anual histórica de chamados, de 2015 a 2020, é de 13.486. Segundo o tenente Pedro Aihara, porta-voz dos Bombeiros, os números se devem a uma “conjunção de fatores ambientais, com destaque para as temperaturas médias e a baixa umidade do ar, provocando vegetação muito seca com a propagação rápida de focos de incêndio e grandes incêndios florestais”.

Minas tem um relevo muito específico, caracterizado por muitas montanhas e serras, com a formação de corredores de ventos que contribuem para a rápida propagação do fogo. Especificamente este ano, o Estado teve um um período de chuvas menos intenso, contribuindo para uma vegetação mais seca.

Porém, o principal fator, segundo a corporação, “é sempre a ação humana, com mais de 99% dos incêndios provocados pela negligência, utilização do fogo para para eliminação de lixo e limpeza de lotes”. Os bombeiros estimulam a população a denunciar estas práticas.