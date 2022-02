Um jovem surtou e feriu um homem com uma pedrada e esfaqueou outros dois em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

O crime, registrado como lesão corporal, aconteceu na noite dessa sexta-feira (25), no bairro São José Operário. Apesar do susto, as vítimas se recuperam bem. O suspeito foi preso pela Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem teria ido até uma casa e gritou “onde está o mano que me deve uma grana”. Os moradores disseram que nenhum dos residentes estava em dívida com ele.

Extremamente nervoso, o jovem bateu no portão e teria arremessado pedras, sendo que uma delas atingiu o rosto de um morador de 42 anos. Ele sofreu um corte no nariz.