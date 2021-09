Menos de uma semana após cinco cães mortos sob suspeita de envenenamento em Vargem Bonita, outros quatro animais foram encontrados mortos no município e o prefeito da cidade, Samuel Alves de Matos, se reuniu com a Polícia Militar.

Durante a reunião, o prefeito lembrou sobre a Lei Sansão, uma legislação que abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos e prevê pena de reclusão de dois a cinco anos para prática de abuso e maus tratos, além de multa e proibição da guarda. A nova lei cria um item específico para cães e gatos.

“Precisamos alertar que quem trata animais com crueldade vai preso. E, conversando com a Polícia Militar, só existem dois boletins de ocorrências. Conclamo a população a fazer denúncias. Os únicos que têm são um do mês de julho e outro de agosto. Vamos fazer as denúncias para chegar, o mais rápido possível, em quem está cometendo maus tratos. Estou à disposição da população”, afirmou Matos.

Ainda conforme o prefeito, embora esta não seja uma função em que a Prefeitura possa fazer algo diretamente, está sendo feita castração de animais e programas de orientação.