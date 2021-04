Dois acidentes graves marcaram a o fim de noite dessa quarta-feira (28) e madrugada desta quinta-feira (29), em Varginha. As batidas aconteceram em locais e horários próximos. Uma enfermeira de linha de frente da Covid-19 e um recém-nascido morrem nos acidentes.

De acordo com a Prefeitura de Varginha, Poliane Guedes de Souza, de 43 anos, estava a caminho do trabalho. A mulher era enfermeira da linha de frente em combate ao novo coronavírus e atuava no Hospital de Campanha da cidade.

“Respeitada e admirada pelos colegas, foi grande ser humano e profissional tendo exercido com excelência sua função na Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, por meio da Kerigma, e atualmente trabalhava no Hospital de Campanha do Município de Varginha, para onde seguia para assumir o plantão quando ocorreu o acidente. Sua falta já está sendo sentida por todos nós”, diz nota de pesar emitida pela Prefeitura de Varginha.

O Corpo de Bombeiros informou que o motorista de uma caminhonete teria perdido o controle do veículo ao descer a Avenida do Contorno. O homem atravessou a pista e atingiu dois veículos que seguiam na direção contrária. A enfermeira estava sozinha em um dos veículos atingidos. No outro carro havia três pessoas, um casal e uma criança, que tiveram ferimentos leves.