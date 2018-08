Agricultores familiares de Córrego Fundo assinaram contrato para fornecimento de alimentos para a merenda escolar, de acordo com a lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009. Do total do recurso repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no mínimo 30% do valor, devem ser gastos, na compra de alimentos, dos agricultores familiares, dando prioridade a produtores do município. A secretaria de Educação informou que, em 2017, do valor do PNAE, foram investidos 49,32% em agricultura familiar.

De acordo com o supervisor do departamento de Agricultura, Rafael Junior Silva, a venda para o agricultor é de forma facilitada, pois o processo é feito via chamada pública, dispensando assim o processo licitatório de mais complexidade.

Segundo o técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural/MG (EMATER) no município, Marcos Roberto de Souza, a empresa está presente em todas as etapas do processo, desde a assistência técnica prestada gratuitamente aos produtores, na produção, na confecção das propostas de vendas e da preparação dos documentos necessários para participar, bem como na regularização sanitária de seus produtos, para que eles possam comercializar.