A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), instituição vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), vai sediar no dia 19 de novembro, das 13h às 18h, mais uma reunião do Grupo de Trabalho Brasil da GCP. O evento será realizado no auditório da sede da empresa, em Belo Horizonte.

O tema central do encontro será o “Uso Responsável de Agroquímicos”, com contribuições de um especialista da área de Tecnologia de Aplicação. Serão abordados casos de sucesso na adoção de ferramentas da GCP Brasil, como o Currículo de Sustentabilidade do Café (CSC), o CSC App e o Sistema Interno de Gestão (SIG) para sustentabilidade, todos manejados por meio de técnicas de aprendizado e baseados em problemas.

A reunião do grupo deverá contar com cerca de 50 participantes dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Rondônia. O encontro acontecerá um dia antes do início da Semana Internacional do Café, programada para o período de 20 a 22 de novembro, no Expominas, também na capital mineira.

Associação internacional