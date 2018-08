A mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) promulgou nessa quinta-feira (2) a Emenda Constitucional (EC) 97, oriunda da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 49/18, aprovada no dia 25 de julho, no Plenário da Casa, que garante a obrigatoriedade de pagamento do piso nacional do magistério aos servidores da educação básica no Estado. Após promulgada, a norma foi publicada no Diário do Legislativo. Além dos parlamentares, representantes do setor estiveram na solenidade.

A remuneração dos servidores deverá ser reajustada na mesma periodicidade e no mesmo percentual adotados na atualização do piso nacional, que será pago aos profissionais com jornada de 24 horas semanais das oito carreiras da educação básica.

De acordo um dos autores da proposta, deputado Rogério Correa, outro benefício trazido pela norma é a dispensa de aprovação periódica de projetos para que os valores do piso em Minas sejam reajustados de acordo com o nacional. “A diferença do que está sendo pago hoje no Estado em comparação ao piso é de cerca de R$300 por servidor”, afirma.

Para o secretário-geral da seção mineira da Central Única dos Trabalhadores (CUT-MG), Jairo Nogueira Filho, “essa emenda estabelece o piso como uma política de Estado, não de governo”. O diretor do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE-MG), entidade que representa a categoria, Paulo Henrique Fonseca, considera que “a medida uma retomada da valorização da educação”.