A Escola de Música Eunézimo Lima (Emmel) realizará na proxima terça-feira (9) o projeto “Terça Maior”. O projeto que ocorre com o objetivo de divulgar a arte musical contará com apresentações de de alunos de diversas idades.

Esta edição do projeto é organizada pelos professores Emanuel Pires de Paula e Leandro César da Silva e o repertório contemplará canções da Música Popular Brasileira, do Pop e Blues, entre outros gêneros. O evento será realizado a partir das 19h na Emmel, à rua Alderico Nogueira, 470, no Bairro Sagrado Coração de Jesus e é aberto a população.