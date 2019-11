Quatorze novos promotores de Justiça, aprovados no 56º Concurso para Ingresso na Carreira do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), foram empossados nesta sexta-feira, 1º de novembro, em cerimônia realizada no Auditório Azul, na Procuradoria-Geral de Justiça, em Belo Horizonte.

A sessão solene, promovida perante a Câmara de Procuradores de Justiça e presidida pelo procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio Tonet, contou com a presença da Administração do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), de membros da banca examinadora do concurso, de autoridades, familiares e amigos dos novos promotores de Justiça Substitutos.

O empossando Saulo Estefano Maiolino de Souza fez a leitura do termo de compromisso e assinou o livro de posse e entrada em exercício, acompanhado pelos outros novos promotores. Logo após, o procurador de Justiça Evandro Manoel Senra Delgado saudou os recém-empossados em nome da Câmara de Procuradores de Justiça, destacando que a chegada de novos membros é sempre um importante momento de renovação para a instituição. “É quando entramos em contato com novas ideias, novas inspirações que servirão de estímulo e revigoramento na consolidação das nossas atividades”. O procurador de Justiça ressaltou ainda que o atual período vivido pelo país é delicado e exigirá bastante coragem dos novos membros.

A promotora de Justiça Substituta Ana Bárbara Canedo Oliveira falou em nome dos recém-empossados. Ela recordou os inúmeros desafios enfrentados por eles para concretizar o sonho de se tornarem promotores de Justiça. “Estamos aqui porque somos verdadeiros inconformados com as injustiças ao nosso redor, porque tivemos amor por esse sonho, pelo que significa ser promotor de Justiça, por essa ideia de ser um instrumento de transformação social, pela possibilidade de ser uma garantia de acesso à justiça a esse povo que precisa tanto. Eu desejo que repitamos como promotores de Justiça exatamente o que fizemos para passar no concurso. Que a gente não sucumba diante dos vários obstáculos que vamos encontrar. Seremos vitoriosos se não deixarmos que essas mazelas roubem o nosso entusiasmo, a nossa força e a nossa vontade”, pontuou.

No encerramento da cerimônia, Antônio Sérgio Tonet destacou que a posse dos novos membros é um momento de grande alegria para todos, pois representa a conquista da oportunidade, por muito tempo cultivada pelos recém-empossados, de servir à sociedade. Tonet discorreu, ainda, sobre a defesa da ordem democrática, sobre os investimentos do MPMG em novas tecnologias, sobre os aprendizados da instituição nas tragédias de Mariana e de Brumadinho, sobre a nova lei de abuso de autoridade, entre outros temas.

Ao falar sobre a missão constitucional do Ministério Público de zelar pelo Estado Democrático de Direito, ele repudiou ameaças políticas à democracia. “Todos nós que lutamos pela liberdade sabemos o valor das instituições maduras e democráticas, e isso não cai do céu. Instituições maduras, democráticas são feitas de fracasso, de lutas, de mortes, de desaparecimentos, da cassação da liberdade de expressão. E isso aconteceu. Nós não podemos compactuar com essa situação”.

O PGJ desejou que os novos promotores não percam a ânsia de transformação social que os conduziu ao cargo. “Cultuem diariamente a vocação de ser um agente político do Estado, de ser um servidor dessa população marginalizada, de defender os direitos humanos, de defender a população que é composta em sua grande maioria por excluídos, pobres, miseráveis. É nessa gente que devemos acordar e dormir pensando”.

Novos promotores

Foram empossados os promotores de Justiça Substitutos Ana Bárbara Canedo Oliveira, Ana Paula Lima da Silva, André Valderramas Franco, Caio Rothsahl Botelho, Diego Leonardo Barbosa Gomes, Edon José Rodarte Filho, Ellen de Souza Faleiro, Enzo Pravatta Bassetti, Gabriel Cordeiro Carvalho, Jarlene Aparecida Bandoli Monteiro, Lucas Faria Cerqueira Estrela, Renata Rodrigues Macedo Bolzan, Samira Rezende Trindade Lomeu, Saulo Estefano Maiolino de Souza.

Presenças

Além do procurador-geral de Justiça, compuseram a mesa da solenidade o corregedor-geral do MPMG, procurador de Justiça Paulo Roberto Moreira Cançado; o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa de Paula; o deputado estadual Bruno Engler; o desembargador Bruno Terra Dias; a ouvidora do MPMG, procuradora de Justiça Maria Conceição de Assumpção Mello; o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Durval Ângelo; o defensor público e coordenador regional da área criminal de Belo Horizonte, Fernando Luis Camargos; e o presidente da Associação Mineira do Ministério Público, promotor de Justiça Enéias Xavier Gomes.

Veja aqui fotos da solenidade de posse.



Fotos: Eric Bezerra

Ministério Público de Minas Gerais

Superintendência de Comunicação Integrada

Diretoria de Imprensa

Twitter: @MPMG_Oficial

Facebook: www.facebook.com/MPMG.oficial

Instagram: www.instagram.com/MPMG.oficial

01/11/19