Indivíduos invadiram uma casa e levaram cerca de R$ 243 mil em dinheiro e cheques, nessa terça-feira (18), no bairro Santa Terezinha, em Abaeté.

As informações preliminares do caso são da Polícia Militar, que busca os suspeitos.

De acordo com a PM, os militares foram acionados para uma ocorrência em uma casa na rua Oscar Viana. No local, a empregada da residência contou que dois indivíduos, do sexo masculino, tocaram a campainha da casa. Ao atender, ela foi rendida e amarrada dentro da residência.

A dupla então anunciou o assalto com uma arma de fogo e pediu para que a empregada contasse onde estava o cofre. Os suspeitos levaram todo o cofre, de tamanho pequeno. O cofre continha R$ 43 mil em dinheiro, de 200 a 300 folhas de cheques pré-datados, de cerca de R$ 200 mil, além de várias notas promissórias.