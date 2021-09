Com a perspectiva de aumento na produção em 20% a partir de 2022, a Avivar Alimentos abriu 400 novas vagas de emprego para três municípios mineiros: São Sebastião do Oeste (onde fica a matriz) e Carmo do Cajuru, ambos no Centro-Oeste de Minas; e Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O processo seletivo será realizado até dezembro deste ano.

As oportunidades são para as áreas de produção e administrativa. Hoje, a empresa é uma das que mais emprega no Centro-Oeste, com 3.135 funcionários.

O aumento previsto para 2022 contempla toda a área produtiva. O foco é ampliar a dispersão da disponibilidade dos produtos, que somam mais de 100, e atender as atuais demandas do consumidor.

A expansão é resultado de um estudo de mercado feito com apoio da Agência de Promoção de Investimentos e Comércio Exterior de Minas Gerais (INDI).