Nessa segunda-feira (14) a RAGP, empresa contratada pela Prefeitura de Formiga e especializada em serviços de apreensão e transporte de animais de médio e grande portes (bovinos, caprinos, ovinos, equinos, muares e suínos), recolheu quatro animais que estavam soltos nas ruas da cidade.

Com o apoio da Polícia Militar, foram apreendidos dois cavalos e uma égua na rua Almenara, no bairro Alto dos Pinheiros, e uma vaca na rua Ides Edson de Rezende, no Engenho de Serra.

Segundo o proprietário da RAGP, Leandro Ricardo, os animais foram encaminhados para a Fazenda Laboratório do Unifor-MG. Além disso, foi feito um Boletim de Ocorrências por perturbação à ordem pública e por abandono animal em vias públicas. Agora, os proprietários desses animais que estavam soltos nas ruas de Formiga podem ser penalizados.

A médica veterinária da Prefeitura, Fernanda Pinheiro, informou que uma vez que o animal é apreendido, para resgatá-lo, o proprietário deverá pagar uma multa de 1 UFPMF (R$239,44) mais despesas de transporte, que pode variar de 22% a 44%, dependendo da espécie animal, de alimentação sobre o valor de 12% e de assistência veterinária sobre 13%. Já o prazo para o animal permanecer na Fazenda Laboratório do Unifor-MG é de dez dias e, vencendo esse período, ele poderá ser doado ou leiloado.

“A presença de animais de grande porte em vias públicas é um problema antigo e corriqueiro em Formiga e tem preocupado motoristas que, vez ou outra, se deparam, principalmente, com cavalos soltos em ruas movimentadas e de intenso tráfego de veículos. Esta ação é muito importante para assegurar aos motoristas condições adequadas para trafegar nas ruas”, explicou a veterinária

As pessoas que encontrarem os animais soltos poderão entrar em contato pelo telefone (37) 99839-8650, diretamente com os colaboradores da empresa RAGP, para solicitar o recolhimento.