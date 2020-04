O Consórcio TransOeste, responsável pelo transporte público de passageiros em Divinópolis, recebeu 128 multas de março até segunda-feira (27), por descumprir as medidas de prevenção ao coronavírus impostas pelo Decreto Municipal. A informação foi repassada ao portal G1 nesta quarta-feira (29) pelo secretário de Trânsito, Marcelo Augusto.

De acordo com a Prefeitura, desde o início das ações de enfrentamento à Covid-19, a Secretaria de Trânsito e Transportes (Settrans) tem feito fiscalizações nos meios de transportes na cidade. Uma delas, inclusive, foi realizada na manhã desta quarta.

Para os ônibus de transporte público, o decreto permite o tráfego dos veículos, desde que não exceda a capacidade de passageiros sentados. No entanto, Marcelo explicou que as multas foram aplicadas após constatação de que os veículos estavam circulando com passageiros em pé, o que segundo a norma, não é permitido.

“Nós não temos que colocar três ônibus, um atrás do outro, para o mesmo destino. Temos que fazer um controle do sistema. A quantidade de ônibus que nós temos hoje é suficiente para transportar a quantidade de passageiros da demanda do dia. Nos horários de pico, por exemplo, temos colocado reforço dos ônibus, justamente, para evitar que as linhas transitem com excedentes”, explicou.