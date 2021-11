Uma empresa deve pagar uma indenização de R$ 10 mil a um trabalhador que foi ofendido pela chefe, na cidade de Piumhi. A empregadora definiu o trabalho do funcionário como “serviço de preto”, no sentido de desleixo.

A decisão é do juiz Leonardo Tibo Barbosa Lima, em atuação no Posto Avançado de Piumhi do TRT-MG (Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – Minas Gerais). Ao analisar o caso, o magistrado confirmou que as ofensas racistas foram feitas pela empregadora.

De acordo com o TRT, a prática de chamar o trabalho do funcionário de “serviço de preto” ainda era repetida por outros empregados. Uma testemunha confirmou que o homem foi atacado pela ré, que usava o termo para “passar a mensagem de que a execução foi de baixa qualidade”.

Na sentença, o juiz destacou que a verbalização de qualquer ofensa já merece reparação por danos morais. A decisão vale mais ainda para as ofensas de cunho racista, em virtude do histórico de opressão, exclusão humilhação e marginalização sofrido pela população negra do país.