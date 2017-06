Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) recebeu, nessa quinta-feira (29), 44 armas da empresa brasileira Taurus, que fabrica armas leves. Os artefatos foram entregues em solenidade no 5º Batalhão da Polícia Militar em Belo Horizonte. Do total de armas doadas, 22 pistolas, 11 fuzis, cinco submetralhadoras e duas carabinas serão destinadas à Polícia Militar, à Polícia Civil e à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado.

Segundo o vice-presidente da Taurus, Salesio Nuhs, a doação é um “presente” pelos 242 anos da PM, comemorados no dia 9 de junho.

“Resolvemos lançar essa linha em Minas para presentear a Polícia Militar. É uma praça estratégica para a empresa e é o segundo Estado a conhecer nossos novos modelos. O primeiro foi o Rio Grande do Sul, Estado de origem da fabricante”, disse. O presente custou à empresa cerca de R$200 mil. Segundo o subcomandante geral da PM, André Leão, a arma oficial utilizada atualmente pelos militares é a pistola .40.