Um casal de Nova Serrana terá que ser indenizado em R$ 10 mil por danos morais e ressarcido em cerca de R$ 1,4 mil pelo site Decolar.com. A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que reformou parcialmente a sentença da Comarca de Nova Serrana.

De acordo com informações do portal G1, o casal entrou com uma ação contra a empresa depois de comprar um pacote de viagem para Natal (RN), incluindo a hospedagem. No entanto, quando chegou ao hotel contratado, foi informado de que não havia nenhuma reserva no nome do casal.

Eles tiveram de arcar com os custos da hospedagem em outro local, causando inúmeros constrangimentos, pois tiveram de procurar outra acomodação durante a madrugada e em cidade desconhecida.