Redação UN

Com a divulgação pelo portal Últimas Notícias, na semana passada, de matérias sobre um golpe aplicado em Formiga e região, aumentou e muito o número de vítimas que já confirmaram ter caído no chamado Golpe do Consórcio.

Diante desta constatação, a equipe do jornal Nova Imprensa/Portal Últimas Notícias, com base em dados extraídos de um contrato celebrado entre a empresa denominada ONE CLICK SOLUTIONS LTDA e uma das vítimas, foi confirmado que o endereço fornecido como sendo o da sede da mesma, é falso.

O número 40 da Rua Cunha Xavier, no bairro Residencial Buritis, na cidade de Arcos, simplesmente não existe.