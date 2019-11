Quem gosta de filmes românticos de Natal vai adorar saber que é possível ganhar dinheiro com isso. Uma empresa está disposta a pagar US$ 1 mil (aproximadamente R$ 4,1 mil) para quem estiver disposto a assistir a 24 filmes do canal Hallmark em 12 dias e documentar tudo.

Leia também: “Coringa” se tonou um marco do cinema mundial; entenda