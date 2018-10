A Prefeitura de Formiga adiou, pela segunda vez, o processo licitatório 095/2018, que visa contratar empresa para a prestação de serviço de transporte coletivo urbano de passageiros.

O certame que seria realizado no dia 27 de setembro e foi reagendado para quarta-feira passada (17), agora está suspenso para alterações no edital.

De acordo com informações do responsável pelo Setor de Licitação do município, João Paulo Longuinho, a suspensão ocorreu após uma orientação do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG) que entendeu ser procedente a denúncia feita por uma empresa participante do certame de que um aspecto de seleção da empresa vencedora estava restringindo a participação na licitação.

Diante da necessidade de modificação no edital, o processo licitatório está suspenso até que toda a parte burocrática seja refeita e uma nova data para que a realização do mesmo seja divulgada.