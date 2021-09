Um empresário, de 60 anos, da cidade de Capitólio, foi preso na madrugada de domingo (5). Ele é suspeito de estuprar uma criança de 11 anos. O crime teria ocorrido em uma pousada e camping, que pertence ao indivíduo, localizada na zona rural de Guapé.

A Polícia Militar foi acionada a comparecer no local e, segundo informações do padrasto da vítima, ao chegar no quarto, juntamente com a companheira dele e mãe da criança, percebeu que a menina teria sido estuprada. Ao tomar conhecimento do fato, deferiu um soco no suspeito.

Em contato com a mãe, disse aos militares que sua filha a relatou que, estava deitada na cama com a esposa do suspeito e quando ela foi dormir, o indivíduo a levou para outro quarto e, em ato contínuo tocou em suas partes íntimas e consumou o ato sexual.

O empresário confessou ter tocado nas partes íntimas da criança, porém, negou que tenha realizado a penetração. A PM registrou o caso e encaminhou o casal à Delegacia Civil.