Um empresário de Perdões teve dois de seus dedos da mão amputados durante um assalto. O crime aconteceu na quinta-feira passada (15), em uma rodovia de Marilândia, no distrito de Itapecerica, cidade próxima a Divinópolis.

O empresário, que estava acompanhado de um funcionário, parou na rodovia para poder trocar o pneu do carro, quando dois criminosos aproximaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto.

O empresário e o funcionário tentaram fugir, mas foram ameaçados pelos criminosos que estavam armadas e, para intimidar, efetuaram tiros para o alto, obrigando eles a ficarem parados, momento em que um automóvel aproximou com mais quatro criminosos.

As duas vítimas foram amarradas, vendadas e levadas para locais separados em um matagal às margens da rodovia. O empresário teve seu dedo polegar e o indicador da mão esquerda arrancados pelos criminosos, que disseram a ele que usariam suas digitais para saques em caixas eletrônicos.

Em seguida o grupo fugiu levando cartões bancários, carteira com documentos, aparelho celular e relógio, além do carro do empresário.

O funcionário encontrou o empresário à beira da rodovia e perdendo muito sangue, ambos foram socorridos por uma viatura policial e conduzidos até o hospital da cidade, onde a vítima que teve os dedos arrancados passou por cirurgia.

O empresário, está na casa de seus pais em outra cidade, se recuperando física e psicologicamente. De acordo com a reportagem do Jornal de Lavras, ele disse que está passando bem, porém, muito traumatizado. Segundo ele, a polícia conseguiu emitir um alerta para todas as cidades na região de onde ocorreu o crime e os criminosos não conseguiram efetuar nenhum saque.

O carro do empresário foi encontrado na sexta-feira (16), ele foi abandonado depois que os marginais caíram com o veículo numa valeta. A polícia ainda não tem pistas dos bandidos.

O empresário disse ainda que acha prudente divulgar sua história para alertar outras pessoas sobre esta possibilidade de modalidade criminosa.

Fonte: Jornal de Lavras