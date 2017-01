Segundo declaração do delegado de Proteção ao Patrimônio, Danilo César Basílio, divulgada por meio de áudio no WhatsApp, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte).

De acordo com o delegado, Gilmar foi surpreendido quando chegava na oficina dele e tentou reagir. “Encontramos um porrete ao lado da camionete de Gilmar, ao que parece ele tentou reagir”. Danilo informou ainda que a camionete usada no crime, uma Hillux branca, foi usada em um assalto em Arcos, nessa quarta-feira (18) onde outra camionete do mesmo modelo foi levada.

Gilmar possuía uma loja de tintas automotivas e também uma oficina de lanternagem, anexa aos fundos da loja.

Assassinatos em 2016

Em 2016, o Nova Imprensa/Últimas Notícias divulgou cinco homicídios. Todas as vítimas foram mortas com golpes de faca.

No dia 7 de fevereiro, Donizete dos Reis Oliveira, de 28 anos, foi assassinado na casa dele, na rua Verciano Rufino da Cunha, no Ércio Rocha. A vítima estava dormindo e levou vários golpes de faca.

No dia 24 do mesmo mês, o adolescente João Henrique Simões, de 17 anos, foi morto na rua Dom Manoel, no bairro São Luís. A vítima levou dez facadas e tinha várias passagens pela polícia.

Antônio Marcos da Silva, de 52 anos, foi morto na casa dele, no bairro Geraldo Veloso, também com golpe de faca.

Matheus Liberato de Oliveira, de 25 anos, foi assassinado no dia 28 de agosto, em uma festa no sítio da família dele, no Distrito de Ponte Vila e Magno de Oliveira, de 26 anos, foi assassinado no dia 10 de setembro, no bairro Novo Horizonte.

Confira o áudio: