Por meio do aplicativo WhatsApp, se tornou público nessa sexta-feira (31), um fato ocorrido há cerca de cinco meses, em uma empresa formiguense do seguimento de madeira imunizada, localizada no bairro Del Rey, em Formiga.

Em um vídeo amplamente divulgado, é flagrada uma agressão verbal e física praticada pelo proprietário da empresa que, após repreender aos gritos um funcionário, pede que o mesmo lhe peça desculpas e, diante da negativa, empurra o homem (veja o vídeo).

A discussão teria ocorrido devido ao descontentamento do empresário com o serviço prestado pelo funcionário. “Eu te mando embora da minha empresa! Eu não sou obrigado a aturar cara que você manda fazer de um jeito e faz de outro”, diz o dono da empresa.

A cena foi acompanhada por vários outros funcionários e ocorreu na área externa da empresa.