Da Redação*

No dia 24 de maio, tomará posse em Belo Horizonte, como vice-presidente regional do Centro-Oeste da Federação das Indústrias do Estado Minas Gerais (Fiemg), o formiguense Paulo César Rodrigues Costa (Paulinho da Fidalga).

A eleição para definir a nova gestão da Fiemg pelos próximos quatro anos ocorrerá ainda no dia 12 de abril, mas foi apresentada uma única chapa que será empossada por aclamação.

Como vice-presidente da regional Centro-Oeste, que corresponde a 74 municípios e oito sindicatos e duas delegacias sindicais, sendo a sede em Divinópolis, Paulo César irá gerir todo o sistema Fiemg, que conta com 11 unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), quatro do Serviço Social da Indústria (Sesi), o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) que trabalha com a capacitação empresarial além de gerências de meio ambiente, treinamento e produtos.

Como presidente da Fiemg assumirá Flávio Roscoe Nogueira, que tem como uma de suas principais bandeira a alternância de poder dentro da federação. Outra inovação será a criação do cargo de diretor regional, que no organograma da Fiemg, fica abaixo do cargo de vice-presidente.

Na regional Centro-Oeste, o novo cargo será ocupado por Marcelo Ribeiro. Já fazendo valer a proposta de alternância, Paulo César e Marcelo Ribeiro permanecerão em seus cargos por dois anos, sendo que no terceiro ano da gestão, Marcelo assumirá a vice-presidência e Paulo César passará a ocupar o cargo de vice-diretor.