Por Paulo Coelho

O engenheiro Mauri de Castro esteve na segunda-feira (11), em Belo Horizonte, participando de um encontro com Dinis Pinheiro, pré-candidato ao Governo de Minas pelo Partido Progressista.

Participaram do evento diversos prefeitos e lideranças do Estado, deputados estaduais e federais, além do Senador Anastasia. Naquela oportunidade, Diniz convidou o empresário formiguense a se candidatar para o cargo de deputado estadual, confirmando seu irrestrito apoio e de sua equipe.