O empresário formiguense Paulo César Costa (Paulinho da Fidalga) tomará posse na presidência da Fiemg Regional Centro-Oeste nesta quarta-feira (25). A solenidade será realizada na sede da entidade, em Divinópolis, às 19h e contará com a presença do presidente da Federação, Flávio Roscoe.

Paulo César assumirá a presidência da Fiemg Regional pelo mandato de 4 anos. Ele foi eleito ao cargo pelos presidentes dos Sindicatos Patronais da área de abrangência da Região Centro-Oeste, em votação realizada no dia 6 de abril.

Para o presidente da Fiemg Regional, a gestão compartilhada será a principal metodologia abordada em seu mandato. “Acredito que a união entre os Sindicatos, demais entidades de classe, Poder Público e empresários vai fortalecer o setor produtivo e transformar o Centro-Oeste num ambiente próspero para os negócios”, enfatizou, Paulinho.

Carreira

Paulo César Costa é sócio diretor da Confecções Fidalga, empresa do ramo confeccionista, há 60 anos no mercado.

O empresário é fundador do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Formiga (Sindvesf). Foi presidente do sindicato por duas gestões, seu segundo mandato que se encerra em agosto. Foi vice-presidente da Fiemg Regional Centro-Oeste, ao lado do então presidente, Afonso Gonzaga, nos oito primeiros anos de seu mandato. Nos últimos quatro anos ocupou o cargo de conselheiro do Sesi Minas.

Ainda na noite solene, toma posse como diretor da Fiemg Regional Centro-Oeste, o divinopolitano, Marcelo Marcos Ribeiro. Ele é presidente do Sindicato da Indústria do Vestuário de Divinópolis (Sinvesd) e diretor da Biografia Indústria e Comércio Ltda., empresa que atua há 22 anos no mercado confeccionista.

