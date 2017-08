Uma das principais metas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é incentivar a vinda de empresas para Formiga e o crescimento daquelas que já estão no município, pois assim serão criadas novas vagas de emprego e geradas novas divisas.

Na sexta-feira (25), o secretário Alisson Sá e o prefeito Eugênio Vilela levaram dois empresários para conhecerem terrenos no Distrito Industrial José Luís Andrade II.

A visita foi feita com o auxílio da supervisora de Desenvolvimento Econômico, Amanda Francês, e do supervisor de levantamento topográfico, Iran Fernandes, que tiraram dúvidas dos empresários.

Stangel Carvalho, proprietário da Formipel Materiais Recicláveis, e Alfrair Alves Rodrigues, da Rafa Sucata, são os empresários interessados. Eles ficaram satisfeitos com os terrenos apresentados pela Prefeitura e esperam poder ampliar seus negócios logo.

“Queremos dar ao empresariado local as melhores condições possíveis para ampliação do seu negócio. Sabemos que o país está em crise, mas é na crise que aparecem as melhores oportunidades. E se pudermos ajudar os empreendedores formiguenses a expandir os seus negócios, é isso que faremos, pois isso beneficiará toda a população com a geração de emprego”, explicou o prefeito.