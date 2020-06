Nessa terça-feira (9), foi realizada uma carreata que saiu da Ponte do Rio Turvo com destino a Capitólio.

O objetivo é para que o prefeito municipal José Eduardo, possa rever o último decreto em que determina novos estudos para retomada gradativa do turismo com datas alternadas para os diversos atrativos.

De acordo com empresário Claudinei de Fagundes Ferreira, da Irmãos Rover, todo ato foi comunicado por ofício à Polícia Militar de Capitólio, que apoiou a ação.

“Ao chegarmos em Capitólio, percorremos as ruas da cidade, passamos por duas vezes em frente à Prefeitura, e paramos os veículos próximo ao lago e fomos caminhando para o prédio da Prefeitura, na qual o prefeito não estava, porém, fomos recebidos por sua assessora que agendou uma reunião com o Executivo para esta quarta-feira (10), às 14h30”, informou Claudinei.

O empresário disse que na reunião estará presente quatro pessoas, sendo ele representando os empresários dos 4×4, Marcos Adelmo representando as lanchas e marinheiros, Caio administrador da Trilha do Sol representando os proprietários de cachoeiras e Antônio representando a rede de hotelaria, pousadas e casas de temporadas.

“A pauta da reunião será para que o retorno do turismo seja em uma data mais próxima, porém, liberando todas as atividades e não 4×4 e lanchas antes e posteriormente pousadas, pois, precisamos de todos os atrativos funcionando para receber os turistas, afinal, uma coisa não anda sem a outra, nem que seja reduzido a quantidade de pessoas de acordo com as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde em prevenção a Covid-19”, explicou o empreendedor.

Para alguns empresários o Executivo de Capitólio tem mais propriedade de fala do que o de São José da Barra, que em pouca atuação sempre informa por meio de seu vice-prefeito que tudo depende do Ministério Público.

Fonte: Jornal Folha Regional