Redação Últimas Notícias

As empresas de confecções em Formiga deverão funcionar com o quadro de trabalhadores reduzido. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (25), no decreto 8.174.



A medida foi decidida em reunião entre o prefeito Eugênio Vilela, membros da administração municipal e representantes do do Sindicato dos Empregados das Indústrias de Confecções em Formiga.



De acordo com o documento, as empresas deverão funcionar com o limite de 50% do quadro de trabalhadores. Ou seja, se a empresa tem dez colaboradores, cinco trabalharão em um dia e outros cinco no outro dia. “Com esse decreto, vamos garantir o funcionamento das empresas, mas também vamos resguardar e proteger a saúde dos trabalhadores. Dessa forma, é possível que haja uma distância mínima entre um trabalhador e outro. Essas são medidas tomadas no sentido de preservar a saúde dos trabalhadores no segmento de confecções, que é tão importante na nossa cidade”, esclareceu o prefeito.

Disk Jurídico

As pessoas que tiverem dúvidas acerca dos decretos de emergência em saúde, podem entrar em contato com a Prefeitura pelo Disk Jurídico Covid-19.