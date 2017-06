Um grande ataque cibernético teria atingido nesta terça-feira (27) diversas empresas no continente europeu, com destaque para o Reino Unido, Dinamarca, Espanha e Ucrânia, segundo informações do jornal britânico Daily Telegraph.

Companhias, o aeroporto de Kiev, departamentos do governo, o serviço de metrô e o site do banco central da Ucrânia teriam sido os primeiros a sofrer um ciberataque na Europa hoje, de acordo com o jornal.

Acredita-se que o vírus, chamado de ransomware, faz parte de um software alterado para interromper sistemas computacionais, que então exige uma extorsão em dinheiro para consertar o problema.

A Maersk, uma das maiores empresas de transporte e logística da Europa, situada na Dinamarca, divulgou em seu Twitter que 17 de seus terminais sofreram o mesmo ataque cibernético que as instituições ucranianas.

Na Rússia, segundo o Daily Telegraph, a gigante de petróleo Rosneft confirmou que seus servidores sofreram um “forte” ciberataque.

O jornal El Confidencial, da Espanha, reportou que ataques de ransomware atingiram escritórios de multinacionais do país, como a Mondelez. O jornal ainda afirmou que a gigante farmacêutica norte-americana Merck também teria sido atingida pelo ataque cibernético.