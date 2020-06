Se não “vingou” a proposta, apresentada por meio de emenda, de punir com multa os cidadãos que não cumprirem a lei municipal com respeito ao uso de máscaras de proteção em locais públicos, para empresas (pessoa jurídica) o resultado não foi o mesmo no Legislativo.

A Câmara Municipal de Formiga aprovou na terça-feira (23), durante a reunião semanal, o projeto de lei de autoria do Executivo, que prevê aplicação de multa às pessoas jurídicas que descumprirem o disposto em Decretos Municipais sobre ações de enfrentamento ao Covid-19. A proposta foi rejeitada por dois dos nove vereadores que votam: José Geraldo da Cunha (Cabo Cunha) e Sidney Ferreira.

Além das exigências com respeito ao uso de máscaras, os decretos em vigor preveem dezenas de outras exigências, algumas específicas para cada setor, que deverão ser criteriosamente observadas para não sujeitar a empresa à multa.

O projeto prevê multa de uma Unidade Fiscal Padrão do Município de Formiga (UFPMF), que equivale a R$ 255,95, aos infratores. Na justificativa que acompanha a proposta, o Executivo argumenta que a medida visa a “defesa e proteção do interesse público”.