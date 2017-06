Em atendimento a uma solicitação do Ministério Público de Minas Gerais, foi realizada em Arcos e Pains uma operação de fiscalização de atividade minerária.

A ação ocorreu sob o comando do major Paulo Antônio, juntamente com os técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

Em uma mineradora arcoense, localizada em uma fazenda onde há exploração de calcário, após fiscalização pelos órgãos técnicos, foi constatado que o empreendimento estava operando sem licença ambiental.

Em continuidade à operação, ficou constatado que outros dois empreendimentos do mesmo segmento, um com sede em Arcos e outro em Pains, estavam extraindo o minério sem a devida licença ambiental.

Os técnicos da Semad lavraram os respectivos Autos de Infração nº 011895/2017, 093509/2017 e 011897/2017, totalizando o valor de R$53.830,56, ficando todas as atividades de extração suspensas.

Foram realizadas apreensões de veículos e maquinários utilizados na exploração. Os responsáveis pelas empresas foram conduzidos até a presença da Autoridade Policial por estar funcionando atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental. Os três homens foram liberados após assinarem um TCO.

A Polícia de Meio Ambiente solicita o apoio da população com intuito de identificar e denunciar empreendimentos altamente poluidores que atuam na região, repassando as informações para o 3º Pelotão de Meio Ambiente, pelo telefone: 3322-1454, ou, pelo DDU – 181.