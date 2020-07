O Cruzeiro arrecadou em 18 dias quase R$ 630 mil com doações de torcedores na “Operação Fifa”, que consiste em angariar recursos com ajuda de cruzeirenses para que o clube consiga pagar dívidas. E em boa hora o clube receberá em menos tempo quantia maior do que o já arrecadado com o auxílio da torcida.

É que o Palmeiras negociou o atacante Dudu com o Al Duhail, do Catar, e receberá pelo empréstimo do jogador cerca de R$ 43 milhões. Como o Cruzeiro revelou o atleta, que passou pela base celeste em meados dos anos 2010, caberá ao time estrelado a quantia de R$ 660 mil de acordo com a plataforma Rede do Futebol. Esse valor é referente à parcela pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, que paga aos clubes reveladores porcentagem em negociações internacionais.

Os quase R$ 700 mil que vão entrar nos cofres do Cruzeiro superam o que já foi arrecadado na Operação Fifa. E no futuro o clube poderá receber ainda mais com o próprio Dudu.

Inicialmente emprestado pelo Palmeiras, Dudu poderá ser comprado pelo Al Duhail por mais seis milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões), o que renderia mais uma grana para o Cruzeiro.

Esse valor de quase R$ 40 milhões é correspondente à compra de 80% dos direitos econômicos do atacante. Negociação futura que, se por acaso não acontecer, fará Dudu retornar ao Palmeiras.