As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos residentes no Brasil (Encceja Nacional) começaram nesta segunda-feira (7). O prazo vai até as 23h59 do dia 18 de agosto.

O exame é indicado aos interessados em obter a certificação do ensino fundamental ou ensino médio. As provas serão aplicadas em 22 de outubro em todas as unidades da Federação.

Para fazer o Encceja é preciso ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame, para quem busca a certificação do ensino fundamental; ou ter, no mínimo, 18 anos completos para quem busca a certificação do ensino médio.

FAÇA A SUA INSCRIÇÃO

Como fazer a inscrição

Para se inscrever é preciso informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e-mail e celular válidos. Se o participante precisar de atendimento especializado e/ou específico deve fazer a solicitação, e comprovar a necessidade, durante o período de inscrição.

Durante a inscrição também é necessário indicar a certificação de conclusão de interesse, se para ensino fundamental ou para ensino médio. O participante deve indicar, ainda, a(s) prova(s) com a(s) qual (is) deseja obter certificação, no ensino fundamental ou ensino médio.

Isso ocorre porque algumas pessoas já têm uma declaração parcial de proficiência, não precisando repetir a prova da área. Também deve ser indicada em qual Secretaria Estadual de Educação ou Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia o participante deseja solicitar o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência. Por fim, é preciso escolher a cidade onde realizará as provas.

Encceja no exterior

Para brasileiros residentes no exterior, o Encceja será aplicado para 1.409 pessoas em 10 de setembro, em 14 cidades de dez países. Haverá, ainda, aplicação para pessoas privadas de liberdade (PPL) em Tóquio (Japão), em dez penitenciárias.

Estrutura do exame

O exame tem quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma proposta de redação. As provas serão aplicadas no turno matutino, entre 8h e 12h, e vespertino, entre 14h30 e 19h30 (horário de Brasília). As provas objetivas avaliam as seguintes áreas de conhecimento:

Ensino fundamental

• Ciências naturais

• História e geografia

• Língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação

• Matemática

Ensino médio

• Ciências da natureza e suas tecnologias

• Ciências humanas e suas tecnologias

• Linguagens e códigos e suas tecnologias e redação

• Matemática e suas tecnologias

Conheça as cidades mineiras onde haverá aplicação do Encceja

Alfenas, Almenara, Araçuaí, Araxá, Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Bocaiuva, Bom Despacho, Campo Belo, Capelinha, Carangola, Caratinga, Caxambu, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Coronel Fabriciano, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Esmeraldas, Espinosa, Governador Valadares, Guanhães, Ibirité, Ipatinga, Itabira, Itajubá, Itamarandiba, Itaúna, Ituiutaba, Janaúba, Januária, Juiz de Fora, Lagoa Santa, Lavras, Leopoldina, Manga, Manhuaçu, Mantena, Monte Carmelo, Montes Claros, Muriaé, Nanuque, Nova Era, Nova Lima, Ouro Preto, Pará de Minas, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Pedra Azul, Pirapora, Poços de Caldas, Ponte Nova, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Sabará, Salinas, Santa Luzia, Santos Dumont, São João del Rei, São Sebastiao do Paraíso, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Três Marias, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Varginha, Vespasiano, Viçosa