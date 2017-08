As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) terminam nesta sexta-feira, às 23h59. O exame é voltado para jovens e adultos que querem obter certificação do ensino fundamental ou do ensino médio.

A seguir, veja o passo a passo para fazer a inscrição. Depois, tire suas dúvidas com uma lista de perguntas e respostas sobre o exame.

Como fazer a inscrição?

1-Para fazer a inscrição, acesse este link: http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/primeiroAcesso.

3- Preencha o número do documento de identidade, os dados sobre filiação, o estado civil e o endereço.

4-Informe se necessita de atendimento especializado para realização da prova”. Em caso positivo, precisa especificar qual a sua condição. Estão listados:

Surdocegueira / Deficiência auditiva / Baixa visão / Deficiência física / Autismo / Discalculia / Cegueira / Surdez / Visão monocular / Deficiência intelectual (Mental) / Dislexia / Déficit de atenção

5-No caso de atendimento específico, inclua a CID referente ao diagnóstico médico.

6-Indique o nível para o qual deseja obter certificação. É possível escolher entre ensino médio ou fundamental.

Se você tem 18 anos ou mais e não terminou o ensino fundamental, PODE tentar direto a certificação do ensino médio. Mas terá de estudar bastante.

Atenção nesta etapa: aqui você deverá indicar quais provas precisa fazer. Caso seja sua primeira tentativa de certificação, é preciso escolher todas:

Prova I – Ciências Naturais

Prova II – História e Geografia

Prova III – Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna Artes, Educação Física e Redação

Prova IV – Matemática

Se você já tem o certificado em alguma das provas, não é preciso fazê-la de novo. Caso contrário, assinale todas as opções.

Na mesma etapa, escolha a cidade onde quer fazer a prova. Nesta fase, a página aponta um aviso importante sobre alterações em dados: “Atenção: o município de realização de provas, a opção de nível de certificação e as provas selecionadas poderão ser alteradas, apenas, durante o período de inscrição, das 10h do dia 07/08/2017 às 23h59min do dia 18/08/2017, na página do participante.”

Ou seja: se você errou ao escolher a prova que precisa fazer, ainda dá tempo de mudar sua inscrição. Até as 23h59, é possível fazer alterações.

7- Faça um questionário socioeconômico semelhante ao que já foi visto em edições anteriores de exames como o Enem. São mais de 20 perguntas sobre renda, escolaridade e família. Esses dados são usados para traçar o perfil dos participantes e dar subsídios para políticas educacionais.

8- Nesta última etapa você vai precisar de um telefone fixo, um celular e um endereço de e-mail. É nesta etapa final que você irá cadastrar uma senha. Ela deve ter o mínimo de 6 e máximo de 10 caracteres, podendo conter apenas números e letras, com distinção de maiúsculas e minúsculas

TIRA-DÚVIDAS

Qual é a taxa de inscrição?

A inscrição é gratuita.

QUAL A IDADE MÍNIMA PARA PODER PRESTAR O EXAME?

Para os interessados no diploma de ensino fundamental, é necessário ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame. Para o ensino médio, a idade mínima é de 18 anos.

O ENEM TAMBÉM DÁ CERTIFICADO PARA O ENSINO MÉDIO?

Não. Até o ano passado, servia para dar certificado do ensino médio. A partir da próxima edição, ele perde essa função.

QUEM ERROU ALGO NA INSCRIÇÃO PODE MUDAR AS INFORMAÇÕES?

Se o candidato errou ao escolher a prova que precisa fazer, ainda dá tempo de mudar sua inscrição. Até as 23h59 desta sexta-feira (18), é possível fazer alterações.

DÁ PARA FAZER DIRETO A PROVA DO ENSINO MÉDIO?

Se o candidato tem 18 anos ou mais e não terminou o ensino fundamental, PODE tentar direto a certificação do ensino médio. Mas terá de estudar bastante.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PODEM SOLICITAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO?

Sim. A solicitação deve ser feita no ato da inscrição. Entram nesse grupo: pessoas com autismo; baixa visão; cegueira; déficit de atenção; deficiências auditiva, física ou intelectual; discalculia; dislexia; surdocegueira; surdez e visão monocular.

Há também atendimento para gestantes, idosos, lactantes e sabatistas.

Os recursos de acessibilidade disponibilizados serão: prova em braille, prova com letra ampliada, prova com letra super-ampliada, tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), guia-intérprete para pessoa com surdocegueira, auxílio para leitura, auxílio para transcrição, leitura labial, sala de fácil acesso, mobiliário acessível e tempo adicional.

OS TRAVESTIS E TRANSEXUAIS PODEM SOLICITAR O USO DO NOME SOCIAL?

Sim. A solicitação deve ser feita após a inscrição, no portal do participante, entre 21 e 25 de agosto.

QUAIS SÃO OS HORÁRIOS DAS PROVAS?

As provas serão aplicadas no dia 8 de outubro, em dois turnos:

Manhã

Ensino Fundamental – provas de Ciências Naturais e História e Geografia

Ensino Médio – provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias

Abertura dos portões – 7h

Fechamento dos portões – 7h45

Início das provas – 8h

Término das provas – 12h

Tarde

Ensino Fundamental – provas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação; e Matemática.

Ensino Médio – provas de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Redação; e Matemática e suas Tecnologias.

Abertura dos portões – 13h30

Fechamento dos portões – 14h15

Início das provas – 14h30

Término das provas – 19h30

COMO AS PROVAS SE ESTRUTURAM?

São quatro provas objetivas, com 30 questões de múltipla escolha cada, e uma redação.

Ensino fundamental:

Prova I: Ciências naturais

Prova II: História e geografia

Prova III: Língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação

Prova IV: Matemática

Ensino médio:

Prova I: Ciências da natureza e suas tecnologias

Prova II: Ciências humanas e suas tecnologias

Prova III: Linguagens e códigos e suas tecnologias e redação

Prova IV: Matemática e suas tecnologias

QUEM JÁ TEM UMA DECLARAÇÃO PARCIAL DE PROFICIÊNCIA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA DO ENSINO MÉDIO, POR EXEMPLO, PRECISA FAZER A PROVA DE NOVO?

Não. Dá para escolher as áreas que ainda faltam. Na inscrição, é preciso selecionar os campos de conhecimento nos quais o candidato ainda não tem o certificado. Se não tiver concluído nenhum deles, o correto é selecionar as 4 áreas.

QUEM SÓ FARÁ A PROVA DE MATEMÁTICA PRECISA ENFRENTAR A REDAÇÃO?

Não. Só precisa escrever a redação quem fizer a prova de língua portuguesa (ensino fundamental) ou a de linguagens (ensino médio).

ONDE AS PROVAS SERÃO APLICADAS?

Em todos os Estados, haverá aplicação do exame. A lista completa de municípios pode ser consultada no edital, nas páginas 4, 5 e 6.

QUANDO O CANDIDATO SABERÁ SEU LOCAL DE PROVA?

O local de prova vai sair no cartão de confirmação, até 5 dias antes do exame.

QUAL A PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA O CANDIDATO SER APROVADO?

O participante deve atingir, no mínimo, 100 pontos EM CADA UMA das áreas de conhecimento do Encceja.

Lembrando que o método de correção é o TRI – o mesmo do Enem. Ou seja: chutar as respostas pode diminuir a nota final.

Na redação, a nota é de 0 a 10 – e a média necessária para aprovação é 5.

QUANDO SAEM OS RESULTADOS?

Os gabaritos vão ser divulgados no portal do Inep até o dia 20 de outubro. Já a data em que sairão os resultados ainda não foi comunicada pelo Inep.

Quando forem publicados, serão consultados na página do participante, mediante senha e CPF do candidato.

Os certificados serão emitidos pelas Secretarias Estaduais de Educação (ensino fundamental e médio) ou pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (só ensino médio).

