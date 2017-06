No dia 5 de julho (próxima quarta-feira), será realizado no Laboratório de Robótica do IFMG – Campus Formiga, o encerramento do projeto de Extensão “Programação? Por que não?”. Na ocasião, os alunos que participaram do projeto, desenvolvido em parceria com o Patronato São Luiz, farão apresentações dos trabalhos finais, demonstrando todo o aprendizado adquirido.

De acordo com a coordenadora do projeto, Denise Ferreira Garcia Rezende, o objetivo do trabalho de extensão foi permitir que crianças/adolescentes assistidos no Patronato São Luiz iniciassem o aprendizado no conhecimento de programação de computadores de forma lúdica.

Assim, através das aulas de programação utilizando a linguagem Scratch, ministradas pela aluna Flávia Fernandes Pereira, do curso de Ciência da Computação, e pelo aluno Pedro H. Menezes, do curso técnico em Informática, os estudantes serão capazes de fazer uso do laboratório que dispõem na entidade e terem a possibilidade de ampliar sua visão sobre as diversas formas de utilização do computador.

“A utilização do Laboratório de Informática pelos alunos, pretende auxiliar as práticas educacionais que passa por um processo de atualização e inovação de uma forma mais acessível e simplificada para o uso das Tecnologias da Informação, nesse caso, o ensino da linguagem de programação Scrath. Como o Patronato é uma entidade social, é viável que ele esteja preparado para esta realidade, por meio de um espaço de produção, disseminação e uso da informação para alunos e professores, algo proporcionado pela parceria com o IFMG”, explica a coordenadora.