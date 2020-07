Andrey lippelt

O tratamento para dependentes químicos e alcoólatras dentro de uma clínica de recuperação tende a ser complexo.

Todavia, precisamos pensar na complexidade desse problema ao qual é biológico, psicológico, social e emocional.

A família, no papel de tutora, deve se preocupar com uma série de fatores que devem contribuir para a boa evolução do tratamento desse paciente, e como consequência, garantir que ele tenha a possibilidade de uma recuperação sólida e duradoura.

O tratamento consiste na aplicação de uma série de técnicas terapêuticas que podem contribuir numa mudança plena de comportamentos, hábitos e atitudes.

Mudar é a palavra chave para uma recuperação plena, salientamos sobretudo que a doença da dependência química é uma doença comportamental, além de fisiológica e psicoemocional.

Por isso, a mudança deve acontecer, pois o uso de substâncias é só a ponta do iceberg.

O que acontece de fato, é que todos os dependentes químicos, em determinado momento de sua adicção ativa, perdem o controle sobre suas vidas, seus sentimentos e emoções.

Nesse contexto, portanto, é necessário que ele se mantenha em sobriedade para que possa avaliar os prós e contras desse uso, reconhecer sua impotência perante a sua dependência e então traçar diretrizes para uma mudança sólida.

Contudo, isso é quase impossível quando o paciente está em uso. A substância não o deixa refletir sobre a vida, e como consequência sua rotina, bem como suas relações já estão desorganizadas.

No sentido de dar um novo norte a esse paciente, uma clínica de recuperação em SP e em todo o Brasil podem propor um novo prisma a respeito da vida de cada uma dessas pessoas.

A família tem papel primordial no tratamento de dependentes químicos e alcoólatras.

PRECISO ESCOLHER UMA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, E AGORA?

Ferramentas de recuperação, prevenção à recaídas, reeducação de rotina, novas metas, reorganização familiar e sobretudo estacionar a progressão da doença são alguns dos fatores colaborativos propostos por uma clínica séria de tratamento para dependentes químicos.

Escolher uma clínica de recuperação onde o ente querido passará por meses não é uma tarefa fácil.

Trabalhamos com seriedade e humanismo, agindo com empatia para indicar ao seu familiar a melhor proposta de clínica de reabilitação, adequada à rotina e a demanda de cada acolhido.

Além de um tratamento humanizado, nossas clínicas parceiras trabalham com equipes plurais no sentido de propor uma mudança de vida aos acolhidos.

Há um cronograma de atividades diário ao qual são respeitadas regras de rotina para reeducar esse dependente químico.

A alimentação aliada a uma boa atividade física podem favorecer um processo acelerado de desintoxicação, essas também são ferramentas que amenizam as crises de abstinência, inerentes ao processo de recuperação.

O tempo sugerido de tratamento é de 6 meses, nesse período o paciente passa por atendimentos periódicos com a equipe, individualmente e em grupo.

Profissionais como psicólogos, terapeutas, psiquiatras e outros são os responsáveis pela rotina de uma clínica de recuperação.

Educadores físicos, cozinheiros, nutricionistas, enfermeiros, conselheiros em dependência química e monitores completam o quadro de profissionais.

PREÇOS

Quanto dispor para um tratamento para dependentes químicos é também uma pergunta muito frequente.

Sobretudo, hoje existem no mercado clínicas dos mais variados padrões. Baixo custo, médio, alto padrão, e caso o acolhido disponha de um convênio médico/plano de saúde, é possível ainda, que ele faça seu tratamento integralmente pelo plano.

Os preços podem variar de acordo com a localização da clínica, estrutura física, quantidade de pacientes por acomodação, serviços oferecidos, periodicidade de atendimento com profissionais.

Outro ponto que deve ser observado pelas famílias é com relação a documentação legal e predial do estabelecimento.

É importante que a clínica de recuperação em SP ou em qualquer lugar do Brasil esteja legalizada perante a todos os órgãos públicos responsáveis.

Em São Paulo, é possível encontrar clínicas masculinas a partir de 7 parcelas de R$ 600 reais para tratamento de 6 meses, até 30.000 mensais.

Femininas, a partir de 7 parcelas de R$900 reais para tratamento de 6 meses, até R$18 mil mensais.

Mistas a partir de 7 parcelas de R$1000 reais até R$18 mil mensais.

Para adolescentes a partir de 7 parcelas de R$ 2000 até 18 mil mensais, e clínicas para idosos a partir de 7 parcelas de R$1800 reais.

Lembrando sempre que os valores podem mudar de acordo com a demanda e com a região.

A internação pode ser feita de três formas distintas: voluntária, involuntária ou compulsória.

Clínicas fechadas, ou seja, involuntárias devem seguir alguns protocolos específicos dentro da legislação, como por exemplo, comunicar o Ministério Público a cada entrada de novo paciente em até 72 horas do momento da internação.

