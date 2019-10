Na última quarta-feira (30), o capítulo de “A Dona do Pedaço” roubou a cena ao mostrar o icônico encontro entre Maria da Paz, personagem de Juliana Paes, com Ana Maria Braga e o Louro José no “Mais Você”.

