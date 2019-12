Um momento para a troca de experiência e de celebração ao ballet; por toda a sua beleza e benefícios para a qualidade de vida dos dançarinos; assim foi o encontro realizado na manhã de domingo (29) na praça São Vicente Ferrer.

Realizado por iniciativa da família de Lara Coutinho, recentemente aprovada para ser aluna do da escola de ballet Bolshoi Brasil, em Joinville/SC, o encontro de bailarinos e amantes da dança reuniu principalmente crianças que já se tornaram fãs da jovem bailarina.

Na oportunidade, Lara, que está passando férias em Formiga junto à família materna, antes de iniciar os estudos em Santa Catharina, compartilhou com os presentes cada um dos passos por ela seguidos para participar de seletivas do Bolshoi realizadas pelo país, até chegar à seleção final em Joinville, quando garantiu uma vaga para a única escola Bolshoi fora da Rússia.

A bailarina ainda falou sobre sua extrema dedicação durante os ensaios, inclusive durante as férias, e sobre a grande importância do apoio da família para cada uma de suas conquistas.

“O ballet é uma escolha para a vida e Lara fez questão de deixar claro que é preciso romper as barreiras e ir além. Acreditar que se pode ir mais longe do que apenas viver se apresentando ao fim de cada ano pela escola onde se dança. Muitos talentos morrem porque as próprias escolas não ensinam os alunos a voar”, comentou Sílvio Coutinho, o pai de Lara, grande incentivador da carreira da filha que, junto à esposa, Gisleide de Souza, não mediram esforços para ver o sonho da filha realizado.

Além de bailarinos, o encontro reuniu dançarinos de dança moderna, jazz e outros ritmos que se confraternizaram em apresentações de encher os olhos.

“Percebemos que dentre as crianças presentes algumas possui um talento enorme e no que deperder de nós, vamos procurar ajuda-las para que extrapolem as fronteiras de Formiga e possam se destacar”, finalizou Silvio.

– Fotos: Divulgação