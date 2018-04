A Acif/CDL realizará o Encontro de Empretecos.O evento ocorrerá no dia 19 de abril, às 18h, na sede do Lions Clube.

No encontro, o empreteco pode reviver a experiência, potencializar o comportamento empreendedor, expandir a rede de contatos e se atualizar com novas capacitações.

O termo empreteco é a denominação dada a participantes do curso Empretec (seminário que tem por objetivo desenvolver, nos participantes, características de comportamentos empreendedores), que tem metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e é aplicado no Brasil com exclusividade pelo Sebrae.

O intuito do workshop é relembrar as abordagens do curso Empretec, a vivência das características empreendedoras e atualizar sobre o novo formato /metodologia do Empretec e terá como palestrante o empresário da área de educação, telecomunicações, cafeicultor, professor universitário e consultor para o desenvolvimento e gestão, Gilmar Claret Teixeira.

Mais informações pelos telefones (37) 3321-4033 e 3322-1554.