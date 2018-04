Redação Últimas Notícias

O Encontro Nacional de Motociclistas será realizado em Formiga entre os dias 20 e 22 deste mês. O evento que faz parte do calendário de festas da região chega neste ano a 33ª edição.

Em 2017 o encontro não ocorreu e para garantir que a festa fosse realizada neste ano, o Motoclube Águia Forasteira contou com a ajuda de 14 motoclubes, além do patrocínio/apoio de 35 empresas da cidade.

Os motoclubes que estão apoiando o evento são: Esquadrão Formiga, Capitão Cromado, Brothers do Asfalto, Águias de Cristo, Moto Heavy, Tamanduá, Kiabo, Sombrios, Moto Rock, Tamuatoa, Os andantes, Formiga Estradeira e Libertos no Asfalto e do município de Três Pontas, o Esquadrão Três Pontas. “O Encontro Nacional de Motociclista faz parte da tradição do município, não podemos deixar que acabe”, disse uma das organizadoras do encontro, Emanuella Vanini Souza Pereira.

Neste ano a Prefeitura apoiará o evento por meio da liberação do espaço no estacionamento do Terminal Rodoviário e arcará com o cachê de uma das bandas. “A Prefeitura colaborará ainda com a liberação do alvará, suporte de trânsito e ambulância. A segurança da festa será contratada por nós”, informou Emanuella.

O evento contará com exposição das motocicletas, expositores de acessórios para motociclistas e shows. A festa é gratuita.

Confira a programação:

20 de abril (sexta-feira)

18h – Abertura do evento e dos expositores

20h – Santo de Fora (Formiga)

21h30 – Cabannas (Formiga)

23h30 – Overthrow – Metallica (Belo Horizonte)

1h20 – Encerramento

21 de abril (sábado)

12h – Abertura

13h – Os motociclistas visitarão o Festival do Peixe em Pontevila

15h – Os Metálicos (banda da Emmel)

17h – Aurah (Cássia)

20h – Gordini (Belo Horizonte)

21h30 – Último Copo (Formiga)

23h30 – Fever Aerosmith cover (São Paulo)

1h20 – Encerramento

22 de abril (domingo)

7h30 – Café da manhã no Terminal Rodoviário

12h – Encerramento do evento