A Secretaria de Cultura de Formiga tornou público nessa quarta-feira (12), o regulamento do concurso de bandas covers, que será realizado no dia 17 de abril, durante o Encontro de Motociclistas, no Terminal Rodoviário.

Poderão participar bandas de rock que executem um repertório cover, tributo a uma banda consagrada no cenário do rock mundial. O período de inscrições do concurso é de 2 a 12 de março. O formulário deverá ser impresso, preenchido, escaneado e enviado para o e-mail “concursobandscoversformiga@gmail.com”. Todos os documentos necessários estão listados no regulamento .

Seleção

A triagem dos inscritos para apresentação no concurso será feita por votação popular online, que terá início às 9h do dia 16 de março e será finalizada às 16h do dia 17. Link para votação

Estarão selecionadas para se apresentar no evento as quatro bandas que obtiverem a maior votação.

Apresentações

As apresentações que serão realizadas no dia 17 de abril terão início às 19h, no Terminal Rodoviário. Cada banda terá o tempo mínimo de 50 e o máximo de 60 minutos para se apresentar.