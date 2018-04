Redação Últimas Notícias

Nesse final de semana Formiga recebeu a 33ª edição do Encontro Nacional de Motociclistas. O evento reuniu amantes de motos possantes e estilizadas de várias partes do país.

Um grande público prestigiou o evento que contou com exposição de motocicletas, expositores de acessórios para motociclistas e shows de rock and roll com apresentação de bandas de Formiga e outras localidades.

O evento teve início na sexta-feira (20) com apresentação das bandas Santo de Fora e Cabannas de Formiga e a banda cover de Metallica, Overthrow de Belo Horizonte. No sábado (21), a festa teve início à tarde com show da banda da Emmel, Os Metálicos e a banda Aurah da cidade de Cássia. À noite a festa ficou por conta das bandas: Gordini de Belo Horizonte, Último Copo de Formiga e a banda Fever Aerosmith cover de São Paulo.

Esta edição do encontro foi organizada pelo Motoclube Águia Forasteira e contou com a ajuda de 14 motoclubes, além do patrocínio/apoio de 35 empresas da cidade.

Neste ano a Prefeitura apoiou o evento por meio da liberação do espaço no estacionamento do Terminal Rodoviário, alvará, participação do servidor municipal Ivar Salviano, que foi o locutor do encontro e arcou com o cachê de uma das bandas.