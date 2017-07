O encontro teve como objetivo promover o curso de aperfeiçoamento, aptidão e certificação de propriedade rural para unidades municipais de certificação do módulo II até 400 hectares. “É uma honra receber pela segunda vez esse curso de tamanha importância para os produtores rurais de Formiga e de Minas Gerais”, disse o coordenador de políticas rurais de Formiga, Eduardo Batista.

Além de Formiga, participaram do encontro representantes das cidades de Cássia, Itaguara, São Sebastião do Oeste, Pedra do Indaiá e Ibirité. “Fiquei encantado com a estrutura da Uaitec em Formiga e com atenção dos professores que ministraram o curso. Essa ação é muito importante para podermos prestar um serviço com mais qualidade”, comentou Gustavo Caris, da cidade de Cássia.

O curso foi oferecido pelo Governo Federal com o apoio da Prefeitura de Formiga.