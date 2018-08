A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental de Formiga e o Saae convidam todos os proprietários rurais de Formiga para uma reunião na próxima quarta-feira (8), às 18h, na sede da CDL, localizada na avenida Juscelino Kubitscheck, 133, bairro Engenho de Serra.

O objetivo do encontro é discutir ações para o consumo consciente de água em período de seca nas propriedades rurais.

De acordo com a secretária de Gestão Ambiental, Giovana Borges, na quarta-feira (1º) foi realizada uma reunião na sede do Saae com o presidente da Associação dos Produtores Feirantes de Formiga(Aprof), Fabrício Ramos Sanábio e a presidente da Associação dos Feirantes do Centro-Oeste de Minas, Jaqueline Aparecida de Oliveira Teixeira.

Na ocasião, foram discutidas medidas que podem ser tomadas caso falte água na cidade. “Como resultado desse encontro, resolvemos agendar outra reunião para repassar as medidas a todos os proprietários rurais e ouvir deles sugestões de ações que podem auxiliá-los no período de seca”.