O Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas promoveu nessa terça-feira (4), um encontro regional de turismo. A atividade, que teve o apoio da administração municipal, foi realizada no auditório da Escola Municipal de Música Eunésimo Lima (Emmel) e contou com a presença do prefeito Eugênio Vilela.

O encontro contou com a participação do deputado estadual Irineu Inácio da Silva; a prefeita de Córrego Fundo, Érica Leão; o prefeito de Campo Belo, Alisson de Assis Carvalho; o presidente da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais, Igor Diniz; a diretora de Planejamento das Políticas de Turismo da Setur, Flávia Ribeiro e a coordenadora geral de mapeamento do Ministério do Turismo, Ana Clara Moura.

Secretários de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico de cidades da região também participaram do evento.