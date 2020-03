Agora é questão de tempo. Enderson Moreira será técnico do Cruzeiro e o anúncio deve acontecer nesta quarta-feira (18). O treinador chegará para ser o substituto de Adilson Batista, demitido após a derrota por 1 a 0 para o Coimbra, na nona rodada do Campeonato Mineiro.

Conforme informações do jornal Hoje em Dia, Enderson Moreira pediu desligamento do Ceará nesta terça, e o clube cearense inclusive já contratou outro treinador. Guto Ferreira será o novo comandante do Vozão. Tudo foi noticiado pelo próprio perfil do Ceará nas redes sociais.

O Cruzeiro tinha o desejo de contratar Enderson Moreira desde o ano passado. Em dezembro a reportagem do Hoje em Dia noticiou que o nome do técnico era o favorito para substituir Adilson Batista.

Entretanto, uma reviravolta aconteceu pelo desejo do investidor Pedro Lourenço, que preferiu apostar na continuidade de Adilson Batista mesmo com a confirmação do rebaixamento à Série B.